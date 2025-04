Al via un progetto di aiuto all’autismo

Ha preso il via il primo modulo del progetto Golf4Autism 2025, organizzato da Igfr Italy, Associazione italiana rotariani golfisti, al Conero Golf club di Sirolo. Un appuntamento, il primo di cinque previsti, che ha visto coinvolti ragazze e ragazzi con autismo promuovendo l’inclusività nel mondo del golf e sottolineando l’importanza della socializzazione attraverso lo sport.

L’evento si è svolto in collaborazione con "La Strada di Erm" di Ancona e il Conero golf in un contesto all’aperto immerso nel meraviglioso scenario del Parco del Conero. "Il progetto mira a utilizzare il golf come strumento terapeutico e di integrazione sociale, offrendo ai giovani partecipanti un’esperienza di crescita e divertimento in un ambiente accogliente e stimolante - ha detto il presidente Igfr Italy Francesco Tardella, ideatore dell’iniziativa -. Un ringraziamento speciale va al professionista di golf e maestro Riccardo Bravetti, la cui competenza e dedizione costituiscono un contributo determinante alla riuscita dell’iniziativa.

Non si tratta di un evento spot ma di un progetto strutturato che ha un suo percorso ben definito. Già lo scorso luglio Igfr Italy ha organizzato proprio al Conero golf una gara Pro Am nazionale, finalizzata alla raccolta fondi per il progetto Golf4Autism".