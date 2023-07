Alberghi pieni Fino a 1200 euro per una camera

Boom di richieste per la spiaggia di velluto: per ferragosto una camera fino a 1200 euro a notte. Gongolano albergatori e ristoratori che stanno facendo il pieno di prenotazioni. Difficile trovare una camera disponibile nelle zone centrali di centro storico e lungomare, dove i week-end sono già quasi tutti sold out. "Non si può parlare, a dire il vero, di veri e propri sold out – spiega Marco Manfredi, presidente di Federalberghi – ci sono ancora camere disponibili, anche se negli ultimi giorni, complice il bel tempo, sono aumentate le richieste".

Camere a più di mille euro a notte erano state vendute in occasione del Rds Summer Festival, prezzi che si potrebbero ripetersi il 22 luglio, per il 90°compleanno della Rotonda a Mare. Una serata tutta da raccontare quella che andrà in scena in piazzale della Libertà, dove le strutture nelle vicinanze, non sono più disponibili già da qualche settimana.

Restano camere libere in host privati o in strutture a qualche chilometro di distanza dal mare. Una scelta su cui hanno optato in tanti negli ultimi anni, che consente di godersi il mare durante il giorno e la tranquillità la notte, senza tralasciare la possibilità di visitare gli splendidi borghi che fanno da cornice alla spiaggia di velluto. Per una camera doppia in un host privato a tre chilometri dal mare si spendono circa 200 euro, cifra che sale più ci si avvicina alle zone centrali, fino a superare i mille euro se le disponibilità scarseggiano.

La tendenza degli ultimi anni è quella di prenotare a ridosso dei week-end: "È sempre più difficile trovare dei turisti che si fermano più di una settimana – prosegue Manfredi – un tempo c’era la ‘villeggiatura’ ora molti, anche le famiglie, preferiscono spezzare e organizzarsi per trascorre dei week-end lunghi, magari cambiando località".

Ci sono ancora disponibilità per la settimana del Summer Jamboree, dove, per trascorrere sei notti in hotel si pagano fino a mille e 700 euro per una doppia. Ma l’estate, almeno quella metereologica è appena iniziata e il picco di richieste è atteso proprio in questi giorni: "Una volta si prenotava con molto anticipo – conclude Manfredi – ora si attende l’ultimo momento, nella speranza di poter trovare un’offerta, ma anche per essere sicuri riguardo al meteo".

Ad essere sold out non sono però solo gli hotel, ma anche gli stabilimenti balneari dove, proprio come negli alberghi, si prenotano in anticipo l’ombrellone per assicurarselo per tutto il week-end.

Silvia Santarelli