Albero in ricordo di Abdou: "Sarai sempre con noi"

"La vita di Abdou è stata breve, ma ha lasciato un segno nel cuore di tutti", la voce del sindaco Stefania Signorini. Seguita da quella commossa dell’assessore alla Politiche scolastiche Elisa Penna: "Prendetevi cura di questo albero, che resterà a scuola in ricordo di Abdou e allo stesso modo prendetevi cura l’uno dell’altro". Momenti emozionanti, nel cortile della Montessori, in memoria di Abdou Diokhane, il bimbo di 12 anni tragicamente scomparso il 28 giugno, annegato in mare mentre stava facendo il bagno con alcuni amichetti all’altezza dell’ex piattaforma Bedetti. Nel plesso che "Abi" frequentava, lui nato a Jesi ma residente a Castelferretti, si è svolta una cerimonia che ha emozionato tutti: è stato piantato un pero in suo omaggio, che in primavera regalerà fiori bianchi, simbolo di rinascita e speranza. Con canzoni e parole, gli studenti hanno condiviso il dolore per la perdita di Abdou, in presenza dei genitori, Massamba e Nogaye, e dei suoi fratelli, del presidente della comunità senegalese Mor Dieye – il Senegal è il Paese natale dei suoi, dov’è stata rimpatriata la salma dopo la funzione in Italia, –, della vicedirigente scolastica Assunta Tasco e delle autorità comunali, insieme a un folto nucleo di alunni e insegnanti.

Tutti con gli occhi lucidi. Straziante la lettera letta dai compagni: "Ciao Abdou, è passato tanto tempo da quando te ne sei andato – ha detto uno di loro – ma ancora ricordiamo bene quel maledetto giorno al mare. All’inizio non potevo credere a quello che mi dicevano, poi ti ho visto e il nostro cuore si è spento. Tutto il tempo che abbiamo passato insieme a ridere e a scherzare non verrà accartocciato e buttato via, ma verrà conservato nel profondo del nostro cuore. Continueremo a vivere con gioia, sicuri che ci ritroveremo, un giorno. Abdou, sarai sempre nei nostri cuori, non ti dimenticheremo mai. Ci hai fatto compagnia per poco tempo, ma dal cielo ci farai compagnia per sempre". Consapevoli, i giovani, che la morte "lascia un dolore che nessuno può curare", si sono rivolti a Abi con il cuore in mano: "Sei un gioiello dal valore inestimabile e indimenticabile. Amarti è stato facile, dimenticarti sarà impossibile".

Poi l’attesa piantumazione. La famiglia ha ringraziato l’amministrazione e la scuola, da subito vicini dopo la tragedia. Alla mamma e al papà di Abdou è stato anche consegnato un collage di foto che ritraevano Abi, firmato da ciascun compagno di classe della sua II B.

Giacomo Giampieri