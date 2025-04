Alessandro Cartoni alla Feltrinelli col suo: "Teodoro nella città"

Un romanzo distopico che ci interroga sulla crisi sociale in atto, sulle possibilità della libertà e sul ruolo della scuola. Ecco in sintesi ‘Teodoro nella città’ (Robin, 2025) di Alessandro Cartoni, che l’autore presenterà domani (ore 18.30) alla Libreria Feltrinelli di Ancona, in dialogo con Emanuela Schiavoni. La vicenda narrata dall’autore anconetano ha come protagonisti ‘un ex professore perduto in mezzo alle maschere della Pandemia, una caldaia dai comportamenti umani, una cavallerizza bionda, un gigante slavo che cerca di salvare il suo Circo’ e infine ‘un gruppo di ragazzi che resistono al ritorno della società disciplinare, portando fuori dalle aule il senso della libertà e l’obbligo della resistenza’. C’è anche un parroco anticonformista il quale ha deciso che, se ‘Dio odia i vigliacchi’, allora bisogna uscire dalla cattedrale e opporsi. I personaggi si muovono dentro una città nemica, cercando una via di fuga dal rancore e dall’ostilità umana.