Algoritmo per predire chi svilupperà aritmie cardiache

Un algoritmo creato dall’Intelligenza Artificiale per predire con una certezza scientifica assoluta se e quando una donna svilupperà patologie aritmiche. Con lo studio CANFib (Clinical Artificial iNtelligence model for predicting risk of atrial Fibrillation in women), 500 donne marchigiane di età compresa tra 50 e 75 anni, verranno selezionate con l’obiettivo di identificare precocemente soggetti a rischio e quindi poter personalizzare gli interventi preventivi e terapeutici. Il primo arruolamento è iniziato il 3 giugno 2025. Lo studio CANFib, presentato nell’ottobre scorso all’interno del G7 Salute di Ancona, è stato creato negli Stati Uniti. La sua applicazione scientifica, tuttavia, avverrà nel nostro territorio con capofila l’Azienda Ospedaliero Universitaria delle Marche oltre ad altri 11 centri ospedalieri minori marchigiani. Sull’applicazione dell’Intelligenza Artificiale in diversi ambiti clinico-sanitari il Direttore Generale dell’Azienda Ospedaliero Universitaria delle Marche, Armando Marco Gozzini, ha insistito da sempre: "La nostra azienda deve puntare a realtà innovative come questa attraverso l’uso più congeniale ed eticamente rispettoso dell’IA – è il commento del Dg di Torrette _. L’eccellenza della sanità marchigiana passa per esperienze analoghe, una sorta di rivoluzione copernicana del modo di intendere la sanità del futuro, tra prevenzione e cure dedicate".