Alla Fornace di Moie domani presentazione de "L’ultimo maestro"

Inizio di anno ricco di appuntamenti per la biblioteca La Fornace di Moie. Domani, alle 18, la presentazione di ‘L’ultimo maestro. Un’indagine su Edward James Marcus’, in presenza dell’autore Massimo Clementi. Domenica 19, alle 17.30, il corto teatrale ‘Lieto fine’ e l’incontro con Francesco Ziccardi, autore del romanzo ‘Berenice’. Giovedì 23, alle 18, l’appuntamento con la prosa, prima dell’evento ‘Quattro chiacchiere con Jacopo Veneziani’, storico dell’arte e divulgatore che inaugurerà la stagione del Teatro Spontini con lo spettacolo ‘Parigi’. Venerdì 24, alle 18, l’incontro con Virginio Villani, autore del libro ‘Da Ancona Villarey a Berlino Salzhof. Storia e storie di militari marchigiani in un lager nazista 1943-45’.