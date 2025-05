Si punta ad abbassare le tariffe del park Stamira

La mobilità nel centro del capoluogo sta affondando, Mancano i parcheggi soprattutto e a protestare, su piani differenti e non confliggenti sono sia i residenti che gli operatori commerciali. L’amministrazione fa fatica a reggere l’urto e in attesa di mettere in pratica la cosiddetta ‘rivoluzione’ delle zone blu in centro, non ancora definitivamente adottata, fa fatica a trovare le risposte giuste. Lunedì scorso sindaco e mezza giunta hanno incontrato i rappresentanti di 150 attività commerciali del centro e chiesto due settimane di tempo per preparare delle risposte concrete. La prossima sarà dedicata a un approfondimento del ‘Piano parcheggi’ con gli assessori. Collegata al tema c’è la questione del maxi-parcheggio di piazza Pertini e la convenzione-capestro che il comune sta cercando di annullare. In caso negativo l’alternativa è il dialogo con il privato per abbassare le tariffe. Una battaglia in costante salita.