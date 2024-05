Allarme truffe, Comune mette in guardia gli anziani: "Telefonate sospette: segnalate"

Allarme truffe a Maiolati Spontini. A lanciare un appello è l’amministrazione comunale dopo due casi verificatisi specie tra gli anziani. "Abbiamo ricevuto segnalazioni che sul territorio, in questi giorni, sono in atto tentativi di truffa a persone per lo più over 70. Una telefonata proveniente da un finto operatore di banca o da un finto nipote che chiede aiuto per pagare un debito. In caso riceviate chiamate di questo tipo, interrompete subito la comunicazione e avvertite le forze dell’ordine".