Allerta meteo, il vento fa paura: l’avviso arriva dalla Protezione civile

Nuova allerta meteo per vento, riaperto il Coc che era stato chiuso nei giorni scorsi. Sarà in vigore fino ad oggi come da avviso della sala operativa della Protezione Civile regionale. Previsto un aumento di intensità della ventilazione dai quadranti occidentali con raffiche fino a tempesta nelle zone alto collinari e montane e burrasca forte nelle zone collinari. Vista la caduta di alberi e rami tra fine ottobre e inizio novembre e la chiusura dei parchi, le precauzioni restano massime.