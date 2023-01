Allevamenti intensivi in Vallesina Report fa luce con un’inchiesta

Allevamenti intensivi di polli, la nota trasmissione tv Report (Rai 4) accende i riflettori sulla Vallesina. A renderlo noto il comitato per la Vallesina che spiega: "L’inchiesta condotta da Report esamina a 360 gradi la problematica degli allevamenti. L’argomento viene sviscerato sia dal punto di vista della conduzione, sia dal punto di vista dei controlli da parte degli enti preposti e della Regione Marche, che delle certificazioni e delle implicazioni sulla salute, sull’ambiente e sul benessere animale. La concentrazione nella Vallesina e nelle valli adiacenti di un numero di allevamenti intensivi così grande con una presenza stimata di circa 25 milioni di polli all’anno, impone che i Comuni, la Regione e gli Enti preposti pongano in essere controlli accurati e sistematici affinchè tali problematiche non assumano proporzioni tali da costituire un vero pericolo per la salute e l’ambiente"