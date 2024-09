"All’intervallo ci siamo spronati per risalire. Problemi in mezzo al campo da verificare"

Si gode la vittoria mister Clementi, una vittoria voluta e strappata con la forza della determinazione. Due vittorie su due, cinque gol realizzati ed uno subito, niente male per una formazione così tanto rinnovata nel corso dell’estate.

"Abbiamo avuto varie occasioni per passare in vantaggio invece il gol lo abbiamo subito, nell’intervallo ci siamo guardati negli occhi e siamo ripartiti dagli aspetti positivi per raggiungere il pareggio - dice Aldo Clementi -. L’approccio è stato molto positivo, contro una squadra fortissima. In mezzo al campo però ho ravvisato dei problemi e non possiamo fare finta di nulla. Mettere Kone e Gabbianelli insieme comporta dei rischi in fase di interdizione, dobbiamo lavorarci perché siamo imprevedibili con la palla, ma alcuni aspetti vanno aggiustati".

Clementi dedica parole dolci anche al pubblico che anche stavolta ha spinto la squadra vigorina verso il successo.

"Il nostro pubblico sa come e quando spingerci - rimarca Clementi -. Vittoria legittima che ci dà ancor più morale. È un campionato molto difficile, lo sappiamo, ma abbiamo il popolo rossoblu che ci spinge e ne siamo orgogliosi, non so dove arriveremo, ma ho tanta fiducia".

Non si aspettava una partenza così, ma ne è felice ed è consapevole che la sua squadra può crescere.

"Ho esultato tanto a fine gara, vincere questa sfida era importante. Non me lo aspettavo, ma tutti lavoriamo per vivere giornate così".

Qualche parola va spesa invece per D’Errico tornato mattatore assoluto nel "suo" stadio davanti ad un pubblico che lo ha sempre amato. Anche il tecnico lo sa e ne tesse le lodi.

"D’Errico è tornato e tutti sanno quanto ne sono felice, tutti sanno quanto lo stimo e tutti sanno quanto bene gli voglio. Se la Vigor è qui, è anche merito suo - rimarca il mister vigorino -. È arrivato con una voglia di lavorare incredibile, sa che il posto se lo deve sudare, ma sono davvero felice della sua prestazione, oggi la vetrina è la sua e se la deve godere. Detto ciò hanno disputato un’ottima gara anche Alonzi, Beu, Gabbianelli. Tutto la squadra si è prodigata".

Nessuna voce arriva invece dal club abruzzese che di certo non sta vivendo un periodo particolarmente entusiasmante.

n. s.