Liverani e Da Ros con Vannacci: "Non aderiremo alla Lega"

Il Gruppo Misto è stato un passaggio momentaneo per Marcello Liverani e Davide Da Ros, usciti da Fratelli d’Italia il 24 marzo scorso, che ieri hanno annunciato il sostegno al movimento del generale Vannacci. "Abbiamo deciso di sostenere il movimento del generale Vannacci perchè è il più nazionalista di tutti ed è quello al momento più vicino alle nostre idee e per questo abbiamo aderito a Noi con Vannacci – spiegano – è il più vicino alla Lega, partito a cui al momento abbiamo deciso di non aderire".

Cambiamenti di casacche interni alla maggioranza di governo cittadini che non alterano gli equilibri generali della coalizione di centrodestra del sindaco Massimo Olivetti, proiettata verso il rush di fine mandato: al momento non risultano rimpasti di Giunta in vista, anche se, il partito con più consiglieri è quello della Lega: 5 consiglieri e due assessori. Dopo l’uscita di Liverani e Da Ros dal partito della Meloni, i consiglieri del partito di Giorgia Meloni sono due, più due assessori e il Presidente del Consiglio. Un assessore e un consigliere per Forza Italia, partito che vede Roberto Paradisi come referente e che nei giorni scorsi ha chiesto un incontro con il sindaco Massimo Olivetti con cui ha parlato di diverse problematiche relative alla città, evidenziando il punto di vista di Forza Italia, ma lasciando un tavolo di lavoro e di confronto aperto per proseguire nel bene della città.

Movimenti interni che non hanno minato l’equilibrio della maggioranza che resta più che mai compatta.