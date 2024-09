All’Its Academy quattro nuovi corsi

Quattro nuovi corsi gratuiti, undici in tutto, per diventare tecnici qualificati e nuovi laboratori con le più moderne attrezzature in ottica 4.0. Si rafforza l’offerta didattica di Its Academy-Tecnologia e Made in Italy, punto di riferimento nelle Marche per la formazione ad alta specializzazione post diploma, che torna ad aprire le porte delle sedi di Ancona, Fano, Pesaro, Ascoli e Recanati. I quattro corsi al debutto ad Ancona, Ascoli e Fano mirano a formare tecnici esperti in nautica di lusso, logistica e trasporti, in ambito chimico-farmaceutico, nel settore infrastrutture e impianti. Ad Ancona, accanto ai nuovi indirizzi "Yacht Specialist: innovazione e sostenibilità per la nautica di lusso" e "Logistica e Trasporti 4.0", attivi i percorsi "Verso l’Industry 4.0" e "Ict a AI per l’Industry 4.0" (foto, il presidente Stefano Zannini).