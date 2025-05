Chiesa di San Giuseppe, l’Ottocento e il Novecento della città nelle foto

Si chiuderà domenica nella Chiesa di San Giuseppe a Sassoferrato l’affascinante mostra di foto storiche, circa sessanta, che rievocano aspetti significativi della vita sociale, economica e civile della comunità sassoferratese tra Ottocento e Novecento.

La mostra è promossa dall’Istituto internazionale di Studi Piceni Bartolo da Sassoferrato, con il patrocinio del Comune di Sassoferrato, nel 70esimo anno dalla fondazione, ed è curata dal suo presidente Galliano Crinella. La raccolta di immagini, che doveva portare a una pubblicazione in volume, che poi non si realizzò, veniva presentata così dal Maestro Renato Ottaviani, uno dei protagonisti della vita scolastica e culturale sassoferratese del secondo novecento: "Osservando queste fotografie, ciascuna avvolta nella patina del tempo, ritrovi le sembianze dei personaggi, dei luoghi e delle attività di cui è intessuta la storia della nostra Sassoferrato, prendi contatto con gli avvenimenti che hanno visto partecipi i nostri antenati, ritrovi vivo il ricordo della fanciullezza legato a luoghi particolari: il fiume, la chiusa, la valletta, la roccaccia, la foto di gruppo scolastico con gli insegnanti forse non più presenti alla nostra memoria. Nelle cose, spesso cancellate dalle esigenze dei tempi, ritrovi il segno delle iniziative legate ad un crescente impegno delle autorità municipali per uno sviluppo del centro urbano e della realtà locale".

Orario di visita: (giovedì, venerdì, sabato e domenica) dalle 16 alle 19.30.