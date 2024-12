"Alluvione, il Governo non mette i fondi"

La finanziaria 2025 è pronta per il voto della Camera e poi al Senato. C’è una brutta notizia però per gli alluvionati dell’Aspio. "Con grande dispiacere non ci saranno le risorse promesse dai parlamentari del centrodestra per l’alluvione di Osimo e della Valmusone. Pensare che gli stessi parlamentari oggi sostenitori del governo Meloni avevano promesso al presidente del Comitato Alluvione Marche Andrea Pesaresi lo stanziamento di 5 milioni di euro e criticato i parlamentari del centrosinistra per aver presentato un emendamento di loro iniziativa", comunica l’ex consigliere comunale democrat Simone Pugnaloni. Pesaresi conferma: "La cosa ci ha molto amareggiato ma in base agli ultimi eventi in parte era da aspettarcelo. Il primo decreto del Governo di settembre indicava la dicitura sono ammessi i Comuni costieri dele Marche ma poi a presentare denunce per danni ci sono stati 74 Comuni anche della fascia Montana. La Regione stabilì il criterio dei 100 millilitri di acqua caduta nelle 24 ore e il numero dei Comuni ammessi è sceso a 24. Nelle scorse settimane si è presentato un problema di legittimità, pertanto la Regione sta lavorando su questo aspetto. L’emendamento da parte degli onorevoli del centrodestra è stato presentato ma mancando addirittura la perimetrazione non si è ritenuto opportuno stanziare fondi. Addirittura ancora manca la stima precisa dei danni che è partita il 15 dicembre e terminerà il 24 gennaio. Per l’onorevole Gostoli, con cui ho parlato, la questione non è chiusa".