Alluvione, raccolte 100 tonnellate di materiali

Al via l’imponente operazione di raccolta dei rifiuti in via XXV Aprile, tra le più colpite dall’alluvione di otto giorni fa. Oggi, a partire dalle 7.30, il Comune ha raccomandato di non parcheggiare le auto sul lato sinistro della carreggiata per consentire la rimozione dei materiali danneggiati dall’acqua e dal fango. Dopo la bonifica delle altre arterie della frazione, è stato necessario un provvedimento ad hoc per la strada che dalle porte dell’abitato conduce in pieno centro. Ad effettuare il recupero di mobili, arredi, piuttosto che apparecchiature elettroniche sarà il personale di Marche Multiservizi Falconara, il cui lavoro procede in maniera incessante da giovedì scorso. Tanto che, l’azienda, ha raddoppiato i turni per assicurare la massima tempestività.

"Al 24 settembre, martedì – spiega Giovanna Fraternale, amministratore unico di Mms Falconara, raggiunta dal Carlino nel quartiere generale di via Marconi – abbiamo raccolto 73 tonnellate di rifiuti derivanti dall’ondata di maltempo. E, ove possibile, sono stati i nostri dipendenti a separarli. Nel conto, 24 tonnellate di legno, 4 tonnellate di Raee (elettrodomestici), 34 tonnellate di misto e 10 tonnellate di ingombranti (divani, poltrone). Nella giornata di mercoledì 25, invece, abbiamo raccolto altre 20 tonnellate, per sfiorare un totale di 100 tonnellate. L’impressione è che siamo circa a metà del lavoro da fare".

Un lavoro iniziato "con il recupero di quei rifiuti, come le bombole del gas, infiammabili o vernici, che sono state subito smaltite per ragioni di sicurezza". Tutto il resto, invece, giace nel centro di raccolta e trasferenza di via delle Saline, che abbiamo visitato poco dopo con Claudio Mazzoni, responsabile del servizio di igiene ambientale Mms Falconara: "Abbiamo dovuto chiedere dei cassoni speciali alla sede di Pesaro per depositare i rifiuti – prosegue Fraternale –. E ora siamo in attesa dell’ordinanza regionale (nel tardo pomeriggio di ieri il via libera dal Dipartimento nazionale di Protezione civile, ndr) che ci indichi l’impianto di destinazione, come accaduto nel Pesarese nel 2022 o l’anno scorso in Emilia Romagna. E ovvero intendo le tanto vituperate discariche, che sono di soccorso al sistema. Senza, non potremmo smaltirli". Da Fraternale un appello alla popolazione: "Chiediamo comprensione in questo momento. Se qualche giro dovesse saltare nei Comuni che serviamo, è solo perché, dal punto di vista etico, la priorità è Castelferretti".

Già ripreso il giro degli ingombranti su Falconara. E a proposito di ripartenze, c’è quella della comunità. Domani, alle 18.45, l’oratorio di Sant’Andrea Apostolo, naufragato nella piena, accoglierà l’esibizione straordinaria della banda, che proporrà un inedito brano, ‘L’azzurra schiera’, in onore delle Frecce Tricolori. Oltre ai cittadini, desiderosi di ritrovare la normalità, parteciperà anche l’amministrazione al completo.

Giacomo Giampieri