Anche scortata dai poliziotti tra sirene e lampeggianti

Ieri pomeriggio al Centro Commerciale Conero, in zona Baraccola, è giunta la Befana, tanto attesa dai bambini.

La vecchina è arrivata a bordo dell’auto della Polizia di Stato fino all’ingresso del Centro con sirene e lampeggianti per annunciare il suo arrivo.

"Il clima di festa – spiega una nota della polizia – si è acceso ancor di più nel vedere la Befana scendere dal mezzo della Polizia di Stato, molti l’hanno voluta fotografare mentre i tanti bambini presenti, circondandola, pieni di meraviglia ed entusiasmo, le hanno rivolto domande e chiesto doni. La vecchina ha trovato negli amici poliziotti validi aiutanti ed insieme hanno distribuito gadget, pastelli, quaderni e album da colorare della Polizia di Stato e altre sorprese messe a disposizione da Spazio Conad".

Anche in occasione dell’Epifania, che chiude le feste natalizie, la Polizia di Stato ha voluto mandare un messaggio di prossimità e vicinanza ai cittadini: "esserci sempre", una polizia tra la gente, per la gente. Far conoscere chi lavora per garantire la sicurezza e far sapere a chi rivolgersi in caso di necessità. E’ stato un momento di festa per tutti, per le famiglie e per i bambini, ma anche per i poliziotti che hanno potuto regalare sorrisi e spensieratezza.