Ancona Camp, il settore giovanile entra nel vivo. Scodanibbio: "Una crescita di cui andiamo fieri"

Le competizioni principali del settore giovanile biancorosso sono entrate nel vivo, ma il lavoro dello staff dell’Ancona che se ne occupa non si ferma mai. La macchina organizzativa dell’Ancona camp, infatti, è ripartita a pieno regime: "La crescita negli anni degli Ancona Camp, è un qualcosa di cui andiamo molto fieri – ha detto il responsabile del settore giovanile Leonardo Scodanibbio –. Siamo partiti tre anni fa con l’idea di dare l’opportunità a tanti bambini e bambine di passare una settimana da piccoli giocatori dell’Ancona, vivendo la nostra quotidianità tecnica, comportamentale e ambientale. Ormai sono anche un’occasione preziosa per portare il brand Ancona in giro per il nostro territorio e far nascere quella passione e quell’entusiasmo verso i nostri colori che rappresentano un punto importante nel nostro programma. Sono settimane intense, strutturate con due turni di allenamento giornalieri, diretti dai tecnici del nostro settore giovanile. Inoltre, aspetto non meno importante, dallo scorso anno diamo l’opportunità ai tecnici delle società affiliate di vivere la settimana insieme a noi, in modo da condividere la nostra metodologia, ma anche l’organizzazione e la struttura tecnica". Sono sempre meno i posti rimasti per gli Ancona Camp 2024: le prenotazioni vanno fatte online sul sito www.usanconashop.com dove i genitori delle bambine e dei bambini che intendono partecipare potranno consultare date e programmi delle settimane previste ad Ancona, a Cingoli e a Civitanova.