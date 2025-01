Ancona, c’è il big match col Chieti. Gli attaccanti devono farsi sentire

Chieti-Ancona è il big match della terza di ritorno e per i dorici rappresenta una duplice occasione: vendicare l’ingiusta sconfitta dell’andata al Del Conero, ma anche reagire al ko interno del derby con la Fermana. Due risultati ingenerosi, rispetto alla prestazione dei biancorossi, che peraltro nelle 19 giornate disputate non è quasi mai mancata. L’Ancona vuole uscire dall’Angelini di Chieti con un risultato positivo e per farlo deve mettere in campo quelle qualità che hanno contraddistinto l’ultima parte della strada percorsa, soprattutto nelle otto gare in cui ha raccolto altrettanti risultati utili, prima del derby con la Fermana. La difesa anconetana continua a rappresentare il piatto forte della casa: con 14 gol subiti in 19 giornate i dorici vantano la seconda miglior difesa del girone dopo quella della Samb, e questa è una virtù che Alluci e compagni devono ribadire con forza sul campo di Chieti.

Però, poi bisogna anche segnare. Il centrocampo non ha brillato, contro la Fermana, ma di fronte alla qualità che può esprimere la formazione teatina, oggi all’Angelini servirà la miglior Ancona, quella delle scorribande di Pecci e Marino sulle fasce, quella delle geometrie dettate da Gulinatti e dalle incursioni in avanti di Alluci, supportato dall’under Useini. Ma è soprattutto in attacco che l’Ancona deve dimostrare concretezza, cosa che, almeno finora, è stata il suo punto debole. Con 18 reti realizzate in 19 gare, infatti, l’attacco dorico si trova dietro a quello di molte formazioni che seguono l’Ancona in classifica. Ma è anche vero che i recenti innesti di fine dicembre, cioè Battistini e Varriale, hanno fornito a Massimo Gadda quelle alternative offensive che finora erano mancate. Ecco, dunque, che è l’attacco biancorosso quello che potrebbe rappresentare la chiave di svolta del match odierno a Chieti, supportato dalle giocate e dagli inserimenti dei centrocampisti più offensivi.

Nell’undici di partenza Gadda conferma Laukzemis in porta, così come la difesa a tre delle ultime partite, quella composta da Rovinelli, Codromaz e Magnanini. A centrocampo Pecci e Marino sulle fasce, in regia Gulinatti, mezzali Useini e Alluci, in avanti Martiniello affiancato dal trequartista Belcastro. Con Amadori, Battistini e Varriale pronti a subentrare anche tutti e tre nella ripresa, a seconda delle necessità. Sull’altro fronte sarà squalificato l’attaccante Vuthaj, ma il Chieti ha l’imbarazzo della scelta, visti anche i due nuovi innesti di questa settimana, cioè l’attaccante Cristiano Marsili e il difensore argentino Damian Salto. La gara sarà trasmessa gratuitamente in streaming su vivoazzurrotv.it della Figc, così come su Radio Tua.

Giuseppe Poli