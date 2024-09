Ancona Contro il Chieti una prova del nove

Prove generali, sotto il ritrovato sole allo stadio Dorico, per la partita di domani contro il Chieti: un’ora e mezza di lavoro finalmente tutti al completo, dopo due giorni difficili dovuti alle condizioni meteo che hanno addirittura costretto una parte della squadra ad allenarsi soltanto in palestra, per preparare nel modo giusto il secondo appuntamento al Del Conero.

Esercizi, lavoro atletico, schemi su palla inattiva, partitella: il tutto con i biancorossi spesso mescolati, per tenere alta l’attenzione del gruppo e per non dare particolari indicazioni in vista del match contro il milionario Chieti.

L’impressione è che Massimo Gadda voglia confermare la difesa a tre con capitan Boccardi, Codromaz e Magnanini al posto dell’infortunato Bellucci, braccetto di sinistra e alla prima con la maglia da titolare. In porta il 2005 Laukzemis, a centrocampo gli altri due under Savor e Marino sugli esterni e il consueto trio, in mezzo, composto da Gulinatti in cabina di regia e dalle mezzali Sare e Alluci, più avanti Belcastro libero di muoversi insieme e intorno al centravanti Martiniello.

Naturalmente con tutti gli altri, a cominciare da Amadori, Sambou, Pecci e Gianelli, pronti a portare il loro indispensabile contributo a partita in corso. I gol di Martiniello, la grinta di Sare, le incursioni di Alluci, la regia di Gulinatti, la fantasia di Belcastro, la solidità del reparto arretrato e la spinta sulle fasce dei due under sono le qualità che l’Ancona vuole mettere nuovamente alla prova al cospetto di una delle formazioni più attrezzate del campionato, che negli ultimi giorni ha provveduto a inserimenti stellari, come l’ex Cagliari e Bologna Donsah, che peraltro pare non sia ancora in condizioni tali da poter scendere in campo, e come l’attaccante Ceccarelli, da un paio di giorni con il gruppo teatino.

Un avversario temibile, che ad Ancona vorrà rifarsi dallo scivolone interno di domenica scorsa contro il Fossombrone, ma di fronte al quale Boccardi e compagni vorranno ribadire le belle cose mostrate nella prima contro l’Isernia e poi confermate con una partita di grande solidità in occasione del derby di domenica scorsa a Fermo.

Gli ingredienti per un match all’altezza delle aspettative ci sono tutti, la prevendita per la sfida procede di pari passo con la campagna abbonamenti, il sole che è tornato a splendere sulla città e i due successi consecutivi infilati dalla squadra di Gadda, potrebbero favorire un importante afflusso di pubblico. La gara d’esordio ha fatto registrare oltre 2600 presenze al Del Conero, dato che potrebbe essere superato già domani.

Arbitrerà l’incontro Filippo Balducci di Empoli, al suo fianco gli assistenti Nicolò Selleri di Bologna e Vito Licari di Marsala.

Giuseppe Poli