"Ancona credici, puntiamo a quota 15mila"

Assessore Angelo Eliantonio, siamo ormai vicini al concertone di Capodanno in piazza Pertini: aspettative? "Positive. Sicuramente ci aspettiamo un numero di persone non inferiore rispetto a quello di un anno fa (intorno alle 15mila unità, ndr). Allora, in piazza Cavour, ci fu un’ottima partecipazione per un cast di ospiti di buon livello. Quest’anno la risposta potrebbe essere ancora più ampia, vista la chiara scelta di un cast internazionale, che andrà a completare un’offerta ampia e per tutti i gusti, dai giovani agli adulti, passando per le famiglie".

Ha insistito spesso lei, in questi giorni, sull’utilizzo della parola "internazionale" associata al Capodanno anconetano. "Lo sarà, in effetti. E lo certificano i numeri. Natalie Imbruglia è tra le artiste pop più amate, capace di entrare nel cuore di un pubblico trasversale e mondiale, interpretando brani iconici come ’Shiver’ che l’hanno lanciata verso il successo. È stata il simbolo di una generazione, nei primi 2000. Ha macinato album e produzioni, ha vinto premi e riconoscimenti. Non penso abbia bisogno di presentazioni. Come non ne ha bisogno Cristian Marchi, uno dei dj e dei dj producer più richiesti nelle discoteche delle location turistiche italiane e europee, che farà ballare la piazza fino alle 2 con i suoi suoni e le sue hit inconfondibili".

Tra le note liete, l’ampia adesione delle attività di ristorazione e bar. Hanno creduto in voi? "Hanno creduto in un’Ancona che, evidentemente, dopo due anni è molto più attrattiva. A Capodanno 2023 molti avevano visto con curiosità la nostra volontà di organizzare eventi di un certo spessore e, quest’anno, c’è stata un’adesione di massa. È indicativo che la direzione intrapresa, non solo con il cartellone natalizio, sia corretta. Per il motivo che quella consapevolezza è stata trasmessa anche alle attività economiche. Siamo ben contenti se potranno lavorare la sera di San Silvestro".

Quali informazioni utili per chi trascorrerà la serata ad Ancona? "L’appello principale è di usare parcheggi scambiatori e navette gratuite, a disposizione con frequenze aumentate (ogni 20 minuti) e fino alle 2. Il modo più semplice per raggiungere il centro e, al contempo, non sovraccaricare le strade, alcune delle quali subiranno limitazioni. Assieme al sindaco Daniele Silvetti abbiamo ribadito il nostro ringraziamento a Prefettura e Questura per la grande sinergia, tesa a garantire un altro grande evento in sicurezza. Non a caso i nostri, molti dei quali con format rivisitati e in nuove location, si sono sempre svolti nella massima tranquillità".

gi. gia.