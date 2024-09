Ancona "Diamo il massimo per i nostri tifosi"

"Affronteremo una squadra in gamba come la Vigor Senigallia e proprio per questo dovremo disputare una gara importante": alla vigilia del derby di Coppa Italia, Massimo Gadda tesse le lodi degli avversari, consapevole che quella del Bianchelli sarà una sfida ancora più ostica di quella di Recanati.

Ma prima ancora che della squadra, il tecnico di Legnano tiene a ringraziare la tifoseria, che fin dal primo giorno di ritiro ha mostrato un amore viscerale a questa nuova realtà, rinnovando l’amore infinito nei confronti del capitano della prima Serie A: "Questo anche per dare soddisfazione ai nostri tifosi, che già a Recanati ci hanno seguito in tantissimi. Il calore mostrato mi ha davvero impressionato e abbiamo vissuto sensazioni gratificanti. Sono stato felice per i cori rivoltimi dalla tifoseria, ma voglio che l’attenzione sia sulla squadra: sono i nostri giocatori i veri protagonisti del tutto".

Che tipo di sfida sarà quella di oggi pomeriggio? "Mi aspetto una Vigor che giochi con entusiasmo, con la voglia di vincere. È vero che hanno cambiato tanto ma hanno giocatori come Gabbianelli, Ferrara, De Angelis, che per la categoria sono importanti". Questo invece il pensiero del mister sugli ultimi arrivi in squadra: "Marino ha fatto un grandissimo campionato a Ravenna, è un ragazzo che conosco bene e ci potrà dare una mano. Giannelli è un rischio che ci prendiamo perché il ragazzo è un 2001 che sopra la media, abbiamo fiducia nel rimetterlo in pista dopo il brutto infortunio. Laukzemis tra i portieri è uno dei profili migliori, ha fatto un gran campionato a Imola, sono felice che siamo riusciti a prenderlo". Dove potrà arrivare questa squadra? "Non sappiamo ancora quale sia la nostra condizione, ma penso che anche i ragazzi si siano resi conto di quanto sia bello vincere, soprattutto quando si è accompagnati da tanti tifosi come l’altra sera".

Già, a proposito di tifosi, questo l’augurio del mister: "Spero che i tifosi dell’Ancona sottoscrivano l’abbonamento, nonostante quello che hanno vissuto a giugno scorso sia stato, calcisticamente parlando, catastrofico. Dobbiamo essere noi a dare la spinta ai nostri sostenitori facendoli sentire orgogliosi di quanto faremo in campo". Ed è proprio l’amore viscerale che nutre per questi colori che "Gaddao Meravigliao" ha deciso di sposare per la seconda volta la causa biancorossa, per provare a riportare la piazza dove merita. Poche settimane fa disse che questa squadra non parte certo coi favori del pronostico, ma anche che potenzialmente potrà dare fastidio a tutti.

Una cosa sembra essere certa, a prescindere dal rendimento stagionale, nulla scalfirà i suo amore per la dorica: "Comunque andrà la stagione, sarò sempre felice ed orgoglioso di aver accettato di allenare l’Ancona".

Gianmarco Minossi