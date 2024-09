Ancona Due innesti: ecco Gianelli e Marino

Manca ancora l’ufficialità, ma ormai si può considerare cosa fatta: Jacopo Gianelli e Mattia Marino sono due nuovi giocatori dell’Ancona. Nell’attesa che vengano depositati i rispettivi contratti, entrambi i giocatori hanno preso parte ieri all’allenamento della squadra presso Le Terre di Maluk, segno che ormai non ci sono più dubbi a riguardo. Classe 2005 e cresciuto nel settore giovanile del Bologna, Marino arriva nella dorica con la formula del prestito dall’Andria, che in questa sessione di mercato lo aveva acquistato. Un rinforzo di spessore per Massimo Gadda, che aveva bisogno di un altro profilo per la corsia mancina di centrocampo e il cui arrivo è tutt’altro che casuale: la scorsa stagione infatti, Marino aveva già giocato agli ordini del mister del Legnano con la maglia del Ravenna, con cui aveva sfiorato la promozione in Serie C mettendo a referto due gol e cinque assist in trentadue presenze.

Si tratta quindi del quarto elemento della colonia di ragazzi che l’anno scorso hanno vestito la maglia dei giallorossi di romagna, dopo i vari Boccardi, Alluci e Sare. Gianelli, invece, è un mediano classe 2001 di proprietà dell’Inter e può già vantare a 23 anni una consolidata esperienza nella categoria: dopo aver compiuto la trafila nel vivaio nerazzuro, nelle ultime tre stagioni ha vestito le maglie di Pro Sesto e Fermana, squadra con cui ha rimediato una retrocessione nell’ultima annata. Sistemati questi due settori, la dirigenza lavora adesso per chiudere finalmente la telenovela relativa al portiere: in queste ore dovrebbe infatti sbloccarsi il passaggio in biancorosso di Klaidas Laukzemis, che arriverebbe in prestito dal Catania (il quale, a sua volta, lo aveva acquistato in estate dall’Imolese). Qualora dovesse essere ufficializzato il tesseramento, l’estremo difensore baltico potrebbe essere subito convocato per la gara di Coppa Italia di domenica contro la Vigor Senigallia. A tal proposito, sono state rese note le modalità di acquisto dei tagliandi per la sfida del Bianchelli: il biglietto, dal costo di dieci euro, sarà acquistabile presso Stadio Bar in Viale della Vittoria, Bar Caffè Giuliani in Corso Garibaldi, Pizzeria Paola in Corso Mazzini, Eni Cafè Shop in Via della Montagnola. Biglietto che, per il settore riservato ai tifosi ospiti, non sarà acquistabile il giorno della partita a differenza della tribuna. Gli Under 12 potranno invece entrare gratuitamente e a loro il titolo d’ingresso verrà consegnato direttamente il giorno della partita (prevista alle 18:30).

Intanto, sul fronte abbonamenti, la società ha annunciato che ieri è stata raggiunta quota 500 tessere sottoscritte: l’ennesima dimostrazione di come la febbre per la nuova Ancona targata Vincenzo Guerini e Massimo Gadda stia salendo sempre di più, ma soprattutto di come la piazza abbia risposto ottimamente all’ennesimo smacco subito lo scorso giugno. Ma ora tocca alla squadra confermare sul campo quanto di buono fatto vedere a Recanati, nell’attesa dell’avvio di campionato previsto per l’8 settembre al Del Conero contro l’Isernia.

Gianmarco Minossi