Ancona Gadda verso la conferma della formazione

Anche l’Ancona è stata frenata dall’ondata di maltempo che ha colpito la città e le Marche: ieri mattina l’appuntamento per la squadra era fissato al Dorico, ma cinque giocatori non sono riusciti a raggiungere l’impianto di viale della Vittoria a causa delle strade allagate in diverse zone della città.

Allenamento rimandato e spostato nel pomeriggio al Del Conero con Andrea Bruniera, per una seduta in palestra, per Alluci, Belcastro, Boccardi, Gulinatti e Martiniello, con Massimo Gadda che, dunque, ha potuto lavorare con tutti gli altri ma senza ben cinque titolari. Intanto il dg Francesco Ancarani è rientrato temporaneamente a casa sua, nel Ravennate, altra zona duramente colpita dall’alluvione, ieri, per verificare che fosse tutto a posto, visto anche quanto era successo un anno fa. Da oggi sarà nuovamente ad Ancona a seguire tutti i dettagli riguardo alla partita di domenica.

Quanto alla squadra, che stamattina riprenderà la preparazione al Dorico, tutti a disposizione del mister tranne Bellucci che questa settimana riposa a causa della distorsione alla caviglia, come pure Pangrazi, mentre Ramires dovrebbe tornare disponibile per la prossima settimana.

Ieri nonostante la forte pioggia, i biancorossi sono riusciti ad allenarsi sul sintetico del Dorico, ma viste le defezioni, sarà sicuramente oggi, con il ritorno a condizioni meteo più clementi, la giornata in cui Gadda riuscirà a provare la formazione da opporre al Chieti o, quanto meno, a fugare gli ultimi eventuali dubbi sui titolari per domenica.

Al momento il possibile undici dovrebbe essere quello con Laukzemis tra i pali, difesa a tre con capitan Boccardi, Codromaz e dall’altra parte l’esordio da titolare di Magnanini, oppure Rovinelli. A centrocampo dovrebbe essere confermata la linea a cinque con gli under Savor da una parte e Marino dall’altra, in mezzo Sare, Gulinatti e Alluci a portare acqua, tagliare la legna e costruire la manovra dorica, più avanti Belcastro e Martiniello.

Con il solo Bellucci, dunque, dell’undici di Fermo, escluso dalla formazione di partenza perché fermo ai box. Prosegue, intanto, la campagna abbonamenti, giunta agli ultimi tre giorni utili per sottoscrivere la tessera. La società ha già festeggiato il traguardo delle 1500 adesioni, ma il numero potrebbe crescere ancora. Quanto alla partita con il Chieti, la società ha reso noto che sarà operativo un servizio affidato alla Croce Rossa per le persone con disabilità o per chi non deambula autonomamente. Chi ne ha la necessità potrà presentarsi dalle ore 14,20 al parcheggio dello stadio Del Conero e, con un mezzo idoneo messo a disposizione dalla stessa Croce Rossa, sarà trasferito direttamente in tribuna allo stadio.

Giuseppe Poli