Ancona pronta per la sfida contro Fossombrone: Alluci carica la squadra

Matteo Alluci carica la squadra in vista della partita contro il Fossombrone. Dopo quattro risultati utili consecutivi, l’Ancona, nonostante le diatribe societarie, ha la possibilità di confermare il suo ottimo stato di forma, di proseguire un percorso cominciato nella sfida contro L’Aquila che ha trovato nuove certezze nella trasferta di Notaresco. Proprio a Notaresco Alluci non c’era, perché squalificato, ma rientrerà in occasione dell’ennesimo derby regionale: "I miei compagni hanno approcciato subito bene la prova di domenica scorsa – spiega Alluci –, nonostante il campo non fosse nelle migliori condizioni. Ho visto una squadra forte, in forma, abbiamo rischiato poco. Non è facile cercare sempre di portare a casa punti, ma siamo scesi in campo con il coltello tra i denti e ci siamo riusciti".

Ancona sesta in classifica, tre vittorie consecutive, quattro risultati utili di seguito, per i biancorossi una bella iniezione di fiducia: "Tre vittorie incidono sul nostro morale – prosegue – e cambiano anche il morale dei tifosi. Spero che contro il Fossombrone ci sarà tanta gente a supportarci, perché veniamo da un buon periodo, dobbiamo continuare così, cercare di non abbassare la testa per queste ultime tre partite dell’anno e cercare di fare più punti possibili".

Ora il Fossombrone: "Una sfida sicuramente difficile, anche se loro non sono in un bellissimo momento, ma a noi questa cosa deve interessare poco. Noi in casa dobbiamo cercare di dare sempre il massimo, dobbiamo iniziare subito forte, cercare di mettergli pressione e andare alla ricerca di un’altra vittoria. Mancano tre partite alla pausa, dobbiamo fare più punti possibili per arrivare ancora più in alto e cercare di ripartire più forti nel girone di ritorno".

Ieri intanto la squadra s’è allenata al Dorico, Massimo Gadda non ha lasciato capire quale possa essere la formazione con cui l’Ancona scenderà in campo domani: i dubbi riguardano prima di tutto il portiere, perché i due 2006 principali candidati a vestire la maglia da titolare sono il portiere Bellucci e la mezzala Useini. Se venisse confermato il primo, la squadra potrebbe essere la stessa di domenica scorsa, magari con Alluci al posto di Belcastro.

Diversamente Useini dovrebbe trovare posto in mezzo al campo a discapito ovviamente di qualcuno dei suoi compagni. Bugari e Amadori i principali candidati a completare il pacchetto under, appunto come domenica scorsa, ma se in porta dovesse giocare uno tra Laukzemis e Bianchi, allora per fare posto a Useini (o Azurunwa, altro 2006), uno tra Bugari e Amadori potrebbe finire in panchina, a meno di non giocare con quattro under. Dirigerà l’incontro l’arbitro Sabri Ismail di Rovereto, con lui gli assistenti Valeria Spizuoco di Cagliari e Luca Angelini di Rimini.