Ancona sfida Fossombrone al Del Conero: Gadda chiede concentrazione e umiltà

L’Ancona a caccia del poker: dopo tre vittorie consecutive, al Del Conero arriva oggi il Fossombrone, reduce da tre sconfitte di fila dopo un avvio brillante che lo portò anche in testa classifica. Ma Gadda non si fida: "Mi aspetto una buona prestazione, il loro momento negativo non ci deve illudere, se una squadra ha fatto 22 punti vuol dire che hanno dei giocatori bravi. Questo può crearci qualche problema, perché sono un gruppo formato da giocatori che si conoscono da tempo e che sanno quindi gestire la situazione. Il Fossombrone sa essere molto pericoloso davanti e annovera alcuni tra i migliori giocatori della categoria. Ai miei ragazzi chiedo continuità e concentrazione, giocando una partita umile. Nell’ultimo periodo siamo migliorati molto, dobbiamo dare tutto nei novanta minuti. Stiamo attraversando un buon momento, ma ci aspetta una sfida difficile e complicata".

Immancabile un riferimento alle vicende societarie che stanno tenendo banco in questi giorni: "Quando abbiamo iniziato questa avventura la scorsa estate ci siamo assunti oneri e onori: far ripartire il calcio ad Ancona è sempre molto difficile, ma rappresentare questa maglia è un grande orgoglio. Abbiamo grandi responsabilità nei confronti dei nostri tifosi. In questo momento la società, pur tra grandi difficoltà, ha un’organizzazione più che dignitosa, fermo restando che ci sono tante cose che si possono migliorare". Poi un passaggio sul caso Termoli, con la squadra molisana ormai prossima all’esclusione dal torneo: "Così si rischia di falsare il campionato, io ci sono passato l’anno scorso con il mio Ravenna, quando fu esclusa la Pistoiese".

Un Ancona che, dopo qualche difficoltà, sembra essersi ritrovata: "I campionati sono così, si vivono molti momenti negativi, ma la fiducia non l’ho mai persa. Noi vogliamo continuare a giocarci le nostre chance per le prime posizioni: al di là delle difficoltà incontrate all’inizio, l’Ancona merita, per storia e per blasone, di stare in cima. Sappiamo che è un’annata particolare, ma non dobbiamo abbandonare l’idea di essere protagonisti".

Per quanto riguarda la formazione, si va verso la conferma di Bellucci tra i pali, con Boccardi, Codromaz e Rovinelli a comporre la linea difensiva. A centrocampo Bugari e Pecci agiranno sugli esterni, con Sare e Alluci a supportare Gulinatti in cabina di regia. In attacco confermato il tandem Martiniello-Amadori, con Belcastro in panchina: out il solo Gianelli. A dirigere la sfida è Sabri Ismail della sezione di Rovereto.