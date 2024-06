Antonelli mantiene le distanze. Confronti interni nelle coalizioni

Di apparentamenti ufficiali a Osimo in vista del ballottaggio, almeno per ora, neanche l’ombra. Si lavora in silenzio. C’è tempo fino a domenica per siglarli, in vista del ballottaggio del 23 e 24.

Al momento ci sarebbero state solo consultazioni interne alle coalizioni dei due candidati al ballottaggio, Michela Glorio, candidata del centrosinistra, al primo posto con il 40,09 per cento (7.465 voti) assieme alle otto liste Ecologia e Futuro, Energia Nuova, Michela Glorio sindaco (la personale della candidata), Movimento 5 Stelle, Osiamo, Partito Democratico, Popolari per Osimo, Uniti per Michela Glorio sindaco (Psi), e Francesco Pirani che ha raggiunto il 34,90 per cento (6.499 voti) con le nove a sostegno, Su la testa, Pirani sindaco (la personale di Pirani), Patto sociale per Osimo, Osimo democratica e solidale, Lista Latini (Udc), Civiche Marche, Forza Osimo, Green, Fratelli d’Italia.

Sandro Antonelli, fuori dalla corsa con 4.656 voti (25,01 per cento) con le sue sette liste, Osimo al centro, Rinasci Osimo, Osimo libera (esponenti di Forza Italia e Lega senza simbolo), Progetto Osimo, Osimo futura, Civitas civici – Azione, Tratto Comune, conferma che non c’è stato dialogo. Sarebbero i suoi voti, com’è naturale, l’ago della bilancia. Glorio ha già detto di essere più orientata a chiedere a Osimo di riunirsi attorno al loro programma, che prima effettuerà un passaggio interno per decidere eventuali apparentamenti o meno e si è già appellata anche agli elettori di Sandro Antonelli e alla forze moderate di centrosinistra.

Il coordinatore provinciale di Fratelli d’Italia Carlo Ciccioli commenta: "Fratelli d’Italia si conferma il partito perno della coalizione di centrodestra anche in provincia di Ancona. Non è ancora finita, abbiamo ancora il ballottaggio ad Osimo, dove il nostro candidato Pirani ha dimostrato la sua competenza e capacità di aggregazione, supportato da una grande coalizione. Faccio un appello ai sostenitori di Antonelli perché abbiamo la possibilità concreta di contribuire a far ripartire la città dopo gli anni di isolamento prodotti dai due mandati di Pugnaloni. Uniti si vince ed ora di mettere da parte incomprensioni che non hanno ragione di esistere. Come coordinatore". Pirani ha confermato che le incomprensioni possono essere superate in questa seconda fase del voto. Martedì sera si è riunito con i suoi per una prima riunione post primo turno dove ha partecipato anche Charly Metonyekpon, neo campione del Mediterraneo dei superleggeri di box, loro candidato salutato con entusiasmo da tutti gli aderenti, simpatizzanti e candidati delle Liste civiche.