Antonelliani contro le Civiche per il manifesto d’auguri

Il Natale è arrivato ma in città lo scontro politico non si placa. "Le Liste civiche da sempre dovrebbero chiedere scusa a tutti gli osimani. Ipocriti anche a Natale. Avete pagato la tassa di affissione almeno?", è il commento al veleno della lista di Sandro Antonelli "Osimo al centro" che si riferisce ai manifesti di auguri disseminati per Osimo targati appunto Liste civiche. Un attacco palese al leader Dino Latini cassando in anticipo ogni possibilità di accordo pre elettorale in vista del voto anticipato.

L’ex vicesindaco Monica Bordoni afferma invece: "Prendo atto con sorpresa delle critiche mosse dal M5s e dal movimento civico Rinasci Osimo riguardo l’iniziativa di ringraziare i dipendenti comunali per il loro operato. Trovo sconcertante che forze che si propongono come alternativa e innovazione politica possano considerare un simile gesto una ’farsa’. Ringraziare dipendenti che hanno collaborato con noi significa riconoscerne l’impegno. Il saluto e il ringraziamento ai dipendenti comunali, che è stato oggetto di critiche, era una decisione condivisa da tutta la giunta. Tuttavia, di fronte alla bagarre mediatica scatenata, sono stata lasciata sola. Questo silenzio da parte dei miei colleghi della giunta parla da sé".