Appelli al voto tra promesse e invito ad andare alle urne

Camnpagna elettorale agli sgoccioli per la corsa alla fascia tricolore da sindaco. Si vota domenica e lunedì. In ordine di sorteggio nella scheda elettorale, si sfidano Michela Staffolani per Fdi, Rinasci Osimo e Viva Osimo, Francesco Pirani (Pirani sindaco, Osimo al centro e Progetto Osimo) e Michela Glorio, candidata del centrosinistra (otto liste, Pd, M5s, Energia Nuova, Ecologia e Futuro, Michela Glorio Sindaco, Uniti per Glorio, OsiAmo e Popolari per Osimo). Manca solo da lanciare gli appelli al voto.

Staffolani dice: "Gli elettori devono votarci perché siamo l’alternativa che non hanno mai avuto. Ci siamo dimostrati seri, abbiamo sempre lottato perché ci fosse una stabilità nella passata amministrazione affinché il sindaco non arrivasse alle dimissioni. Devono votarci perché abbiamo una filiera istituzionale importantissima, l’abbiamo dimostrato in questi giorni con l’arrivo di diversi ministri e sottosegretari che potrebbero portare a Osimo quei fondi per portare a termine opere che sono attese da un decennio. Chiediamo agli elettori di avere coraggio". A suo supporto l’europarlamentare di FdI Carlo Ciccioli: "È stata una campagna elettorale in salita, iniziata in ritardo, ma giorno dopo giorno Michela Staffolani ha guadagnato visibilità, consenso e credibilità".

Pirani afferma: "Ritengo che la nostra coalizione rappresenti davvero una novità nella proposta cittadina di quest’anno perché abbiamo persone più che simboli, persone, e non era mai successo prima, che vengono identificate prima della tornata elettorale e ci permette di dire di essere trasparenti e di far comprendere le professionalità civiche che scendono in campo. Non useranno il panorama locale per una scalata politica. Rendetevi responsabili con una scelta del futuro della nostra città. Chi non voterà non avrà poi il diritto di protestare sull’andamento amministrativo".

Glorio dice: "Osimo, da più di un anno, è bloccata e ha necessità di ripartire al più presto. La nostra città ha bisogno di una guida seria che garantisca affidabilità e governabilità e che recuperi il tempo perso. Nei primi 100 giorni di amministrazione daremo immediatamente avvio a una nuova stagione per la nostra città, facendo ripartire ciò che è stato bloccato e dimenticato: progetti fondamentali come la scuola di Campocavallo, il ridotto del teatro, il Museo del Covo, i magazzini Campanelli e l’ex cinema Concerto, lasciati fermi dall’amministrazione Pirani, torneranno al centro dell’azione pubblica".

Silvia Santini