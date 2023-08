"Aprite, forse c’è una fuga di gas" E portano via le catenine d’oro

"Sta girando una coppia di ladri su una macchina scura. Suonano in casa di anziani, entrano con una scusa e mentre la donna li distrae, l’uomo rovista per casa. I carabinieri sono già stati avvisati". E’ proprio un parente delle vittime a lanciare l’allarme sfruttando anche i social per avvertire quante più persone possibili della truffa per rubare a casa di anziani indifesi. E’ successo l’altro giorno, in via Pacifico Consalvi, a Loreto, alla luce del sole, verso le 17. I ladri hanno usato la scusa di dover controllare la bolletta del gas.

Poi uno di loro, con permesso, ha chiesto di poter usare il bagno, sfruttando la buona fede dei coniugi che li hanno fatti entrare. Così, mentre uno li intratteneva alla porta, l’altro, già all’interno, frugava tra i cassetti del comò per rubare l’oro. Le vittime si sono accorte di essere state derubate solo quando oramai era troppo tardi. L’episodio è stato denunciato alla stazione locale dei carabinieri.

A inizio estate avevano agito con la stessa scusa alla periferia di Camerano: i due truffatori hanno ribadito di essere già stati in quella casa e di dover ultimare il controllo per scongiurare fughe di gas. L’uomo, ha raccontato poi ai carabinieri, non ricorda bene cos’è successo. I due sono stati fatti entrare e da casa sono sparite alcune collanine d’oro. Sia moglie che marito non si sono sentiti bene, hanno avvertito un malessere che è durato quasi tutto il giorno. Forse erano stati narcotizzati con uno spray senza accorgersene.