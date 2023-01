Arcevia, al rientro dal lavoro trova più volte l'auto rigata: denunciata 40enne

In azione i carabinieri

Arcevia (Ancona), 31 gennaio 2023 - I carabinieri della stazione di Arcevia, Compagnia di Fabriano, hanno denunciato una donna per danneggiamento. Vittima una 40enne che lavora ad Arcevia, ma che vive al mare. Più volte, quest’ultima, ha trovato dei graffi, più o meno marcati, nella fiancata della sua automobile. Si è rivolta così ai carabinieri. Purtroppo però quella n cui la donna parcheggiava la vettura era una zona sprovvista di telecamere. Alla donna allora è stato consigliato di installare una micro telecamera all’interno del mezzo per riprendere proprio le due fiancate dell’automobile. Così, poco dopo, la quarantenne di Arcevia è stata immortalata, in flagranza, mentre rigava con un punteruolo, l’utilitaria della donna che tutti i giorni saliva ad Arcevia per lavorare. Una volta portate le registrazioni ai carabinieri sono partire le indagini che hanno permesso in poco tempo di identificare la donna e convocarla in caserma. La quarantenne è stata denunciata per danneggiamento e dovrà risarcire i danni arrecati.