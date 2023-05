Arcevia e Sassoferrato, ancora tre cyber truffe e altrettante denunce

Fabriano (Ancona), 18 maggio 2023 – Ancora tre truffe on line messe a segno con i carabinieri della compagnia di Fabriano che scoprono e denunciano i tre responsabili, tutte persone già note alle forze dell’ordine per reati analoghi. Nel primo caso i carabinieri della stazione di Sassoferrato hanno denunciato un quarantenne di Napoli. Vittima un turista trentenne che mentre si trovava a Sassoferrato in vacanza si è accorto di avere la polizza assicurativa della macchina in scadenza. Ha così deciso di cercare tramite computer una nuova agenzia per stipulare una polizza per la propria auto. Dopo trattativa online il giovane ha ricevuto la telefonata di un presunto venditore che gli comunicava che il sito internet era in avaria e bisognava procedere in altro modo. Il truffatore si è così fatto accreditare 250 euro su una prepagata, ma di fatto il tagliando assicurativo non è mai arrivato. I carabinieri di Sassoferrato hanno identificato e denunciato il truffatore, pluripregiudicato. I carabinieri della stazione di Arcevia invece, hanno scoperto due truffe. Nel primo caso l’autore è un palermitano cinquantenne e la vittima un arceviese di mezza età. Quest'ultimo ha versato 350 euro per acquistare on-line un macchinario per spaccare la legna, ma il pacco a casa non è mai arrivato. Il cinquantenne palermitano, pluripregiudicato, è stato denunciato per truffa. Nel terzo e ultimo caso protagonista un trentenne di Arcevia che ha acquistato un cellulare a 200 euro. Dopo veloce trattativa il giovane ha versato quanto pattuito, ma a casa non è mai arrivato alcun pacco. Dopo articolate indagini, i carabinieri hanno Identificato e denunciato l'autrice della truffa: una donna, di Napoli, cinquantenne. Visto l'aumento di questi episodi di truffe messe a segno attraverso la rete i carabinieri della compagnia di Fabriano, insieme alla Caritas Diocesana di Fabriano-Matelica e all’Avulss hanno organizzato un incontro per la prossima settimana, giovedì alle 16 alla parrocchia della Sacra Famiglia di Fabriano dal titolo “Insieme contro le truffe”. Un'occasione per conoscere questi episodi ancora una volta e imparare a difendersi.