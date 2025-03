Arcevia, protagonisti i ragazzi tra biblioteca e museo archeologico

Nuovo doppio appuntamento ad Arcevia all’insegna della divulgazione storico-artistica. La Biblioteca comunale ‘Angelo Rocca’ oggi pomeriggio (ore 16.30) ospita una lettura animata, mentre la serie ‘Piccoli passi’ al Museo archeologico nazionale prevede ‘Quadri d’argilla’, attività dedicata alle famiglie. Anche in questo caso si inizia alle ore 16.30 (ingresso 3 euro; ridotto 18-25 anni 2 euro; gratuito fino a18 anni). Nel mese di aprile sono previsti altri due appuntamenti: mercoledì 2 la rassegna cinematografica dedicata all’arte proporrà una proiezione su "Frida Kahlo" al museo; giovedì 10 lettura animata ‘Storie a colori’, attività per famiglie. L’iniziativa nasce dalla collaborazione tra il museo, afferente alla Direzione Musei nazionali Marche e il Comune, in collaborazione con l’associazione culturale Happennines.