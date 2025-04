Arena sul mare, altro concerto. Arriva anche Goran Bregovic

Una star della musica internazionale impreziosisce il cartellone di eventi al Porto antico di Ancona. E’ Goran Bregovic, che accompagnato dalla sua Wedding and Funeral Band mercoledì 30 luglio salirà sul palco dell’Arena sul mare. Il musicista e compositore balcanico più celebre al mondo presenterà un concerto che consiste in un mix dei suoi storici successi e dei brani tratti dai suoi album più recenti, con qualche pezzo dal nuovo progetto di recente uscita. Uno spettacolo completo, intenso, forte e divertente che ancora una volta regalerà al pubblico un’esperienza live carica di energia e dinamismo. Insomma, un concerto tutto da vivere e ballare. Bregovic (chitarra, sintetizzatore, voce) avrà al suo fianco una band gitana formata da sei elementi: Muharem Redžepi (grancassa tradizionale, voce), Bokan Stankovic (prima tromba), Dragic Velickovic (seconda tromba), Stojan Dimov (sassofono, clarinetto), Aleksandar Rajkovic (primo trombone, Glockenspiel) e Milos Mihajlovic (secondo trombone). Insieme a loro, le voci bulgare di Ludmila Radkova Trajkova e Daniela Radkova-Aleksandrova. Capaci di riuscire nella missione impossibile di fondere le armonie della vocalità bulgara, le sonorità del folklore slavo, la polifonia sacra ortodossa e le pulsazioni del rock moderno, questi strumentisti cresciuti nella tradizione gitana portano in scena un melting pot di stili e generi che trascinerà il pubblico in un vortice di emozioni.

Il giorno successivo, giovedì 31 luglio, all’Arena sul mare sarà di scena Serena Brancale, il cui nome è stato appena annunciato dal Comune. Sarà l’occasione per ascoltare dal vivo, tra le altre, "Anema e core", canzone in dialetto barese con richiami al napoletano (in omaggio a Pino Daniele) ascoltata all’ultimo Festival di Sanremo. Al Porto antico la musica comincerà a risuonare domenica 29 giugno grazie a Cristiano De André, che renderà omaggio al padre con il tour "De André Canta De André Best of Estate 2025".

A ‘impossessarsi’ dell’Arena sul mare sarà quindi l’"UlisseFest – La festa del viaggio di Lonely Planet", che proporrà due concerti per il momento. Venerdì 4 luglio si esibiranno per la prima volta ad Ancona i Coma Cose, anche loro reduci dall’ultimo Sanremo, dove hanno impazzato con il brano "Cuoricini". Sabato 5 Max Gazzè si esibirà con il suo "Musicae Loci 2025" in compagnia dell’Orchestra Popolare del Saltarello. Anche in questo caso musica da ascoltare e da ballare.