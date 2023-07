Arriva con un live show a Casacon Morgan, "Ingannevole è il cuore"

"Ingannevole è il cuore". Lo sa bene Morgan, ex leader dei Bluvertigo e personaggio (assai controverso) televisivo. Così il cantante e musicista ha intitolato la serata odierna (ore 22) che lo vedrà protagonista al Casacon (ex Conchiglia Verde) di Sirolo. Sarà un live show affascinante, in compagnia di un artista capace di vincere il Premio Tenco (era il lontano 2003), ma anche di essere coinvolto in polemiche che hanno fatto parlare di lui più sui giornali di gossip che sulle riviste musicali.

Stasera sarà certamente il Morgan cantautore e musicista, ma anche l’affabulatore, a conquistare la scena del Casacon. Marco Castoldi, milanese classe 1972, ha unito nel corso degli anni anni uno stile eclettico a una vena artistica del tutto originale. Appassionato di musica sin da piccolo, all’età di sei anni inizia a suonare la chitarra. Successivamente viene dirottato verso il piano e le prime composizioni arrivano a nove e a dieci anni. Si iscrive al Conservatorio, ma interrompe ben presto e inizia la sua carriera musicale come cantante di pianobar.

Studia da autodidatta il basso elettrico e nel 1988 incomincia il sodalizio musicale con Andrea Fumagalli, con cui fonda poco dopo la band Golden Age assieme a Fabiano Villa. Ma il gruppo non ha fortuna, si scioglie in poco tempo e lui fonda i Bluvertigo. E’ il successo, rinverdito anche quando la band si scioglie, e per lui comincia una carriera come solista. Una straordinaria popolarità gli viene procurata dalla sua partecipazione come giudice al talent show ‘X-Factor’, che lo vede come protagonista in varie edizioni.

Lo scorso mese di aprile Morgan è tornato in televisione su Rai 2 come co-conduttore a fianco di Pino Strabioli nel programma musicale ‘StraMorgan’, nel quale ha racconta la storia dei grandi cantautori italiani. A maggio è stato annunciato il ritorno del cantante tra i giudici di ‘X Factor’, a distanza di 8 anni dall’ultima volta. Per informazioni e prenotazioni: [email protected], 3463796542 e 07165021. Biglietti con prevendita a 25 euro (senza prevendita 30 euro). L’ingresso dopo il concerto, che prevede un dj-set, è libero con consumazione obbligatoria. Domani (ore 17) il Casacon ospiterà ‘Aeternum’: musicisti, performer, dj e sound therapist seguiranno il live della Casacon Band, con il suo sound etno-elettronico.