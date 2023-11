Arriva Conegliano . È già record biglietti

Quella tra Allianz Vero Volley Milano e Prosecco Doc Imoco Conegliano, in programma domenica alle 16 al Mediolanum Forum di Assago, sarà una partita da record. Sono già più di 9000 i biglietti venduti, dato che farà risultare la rivincita della Supercoppa come la gara con più presenze sugli spalti nella storia della regular season della serie A femminile: stracciato il precedente primato, fatto registrare nel 2001 in una terza giornata di ritorno tra Novara e Bergamo, con 6650 spettatori. Il sogno del Consorzio è però battere il record assoluto nel settore femminile, gli 11.150 spettatori di una finale del 1999 tra Reggio Calabria e Modena. A.G.