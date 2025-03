"Arriva L’Aquila, una gara fondamentale per ripartire"

Una partita "fondamentale per ripartire". Quella di domenica, in casa, contro l’Aquila. È il pensiero in casa Castelfidardo. Per Fabbri e compagni domenica sarà la sest’ultima finale, per un tour de force che prevede per i fidardensi tre partite in trasferta e altrettante in casa. Fabbri e compagni non dovranno sbagliare più niente o quasi per non farsi riprendere dalle formazioni invischiate nella zona playout che ora vede il Castelfidardo avanti solo due punti. In questa volata finale non mancheranno alcuni scontri diretti. Perché dopo L’Aquila che salirà domenica al Mancini, terza in classifica, e la trasferta di Fossombrone del 6 aprile, ecco due partite con punti che potrebbero valere doppio, da affrontare nel giro di quattro giorni: il 13 Roma City in casa e il 17 la trasferta di Avezzano. Poi il 27 in programma il derby di Ancona, prima di chiudere sul proprio campo contro una Fermana che per inizio maggio potrebbe essere già retrocessa in Eccellenza.

Juniores. A sorridere nel fine settimana contro il Notaresco solo la Juniores nel campionato Nazionale. La formazione di Gasparrini vince in casa 1-0. Un’importante vittoria per i biancoverdi, con la sfida del Mancini decisa dalla rete di Cori al 43’ del primo tempo.

"Faccio i complimenti al gruppo per mentalità e atteggiamento avuto nell’arco di tutta la partita – afferma Filippo Gasparrini, allenatore dei giovani fidardensi –. Il risultato di minimo scarto ci va stretto per il gioco espresso dai ragazzi veramente di spessore: peccato non aver concretizzato le molte occasioni avute. Poi nel finale c’è stata un po’ di apprensione, ma il risultato era importante e i ragazzi ne erano consapevoli".

La formazione scesa in campo contro gli abruzzesi: Manganelli, Musciano, Dovhanyk, Ni, Montironi, Turano, Garbattini, Cori, Menghini, Prebibaj, Zanutel. Juniores nazionale (girone G), 12esima giornata di ritorno. Ancona-Forsempronese 0-1, Avezzano-L’Aquila 1-0, Castelfidardo-Notaresco 1-0, Chieti-Fermana 4-1, Teramo-Sambenedettese 1-0, Pescara-Atletico Ascoli 1-3, Vigor Senigallia-Civitanovese 1-0, Vis Pesaro-Recanatese 1-3. Classifica: Recanatese 47; Atletico Ascoli 45; Ancona 43; Castelfidardo 40; Sambenedettese 39; Chieti 38; Teramo 36; Civitanovese 35; Vigor Senigallia 33; Forsempronese 31; Avezzano 29; L’Aquila 17; Notaresco 16; Fermana 11.