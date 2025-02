Arriva un successo di rigore per il Marina

MONSERRA0MARINA1

MONSERRA: Pigliapoco, Ferrero (29’st Nazzarelli), Carbone, Coltorti, Omenetti, Bucari, Galtelli (2’st Cancellieri), Morsucci, Serpicelli, Castignani, Ubertini (33’st Brega). All. Mancini

MARINA: Sollitto, Burini, Giovagnoli, Cucinella, Droghini (18’st Mezzanotte), Rossetti, Gagliardi (18’st Massaccesi), Gregorini, Sabbatini (30’ st Carloni), Pierandrei (45’st Catalani T ), Ogiesoba (18’st Catalani Al.). All. Profili

Arbitro: El Mouhsini di Pesaro

Reti: 9’st Pierandrei (M)

Al Marina basta il dubbio rigore, trasformato da Pierandrei per conquistare il bottino pieno contro un Barbara Monserra sempre più in crisi. L’episodio clou si materializza ad inizio ripresa: Ogiesoba, in proiezione offensiva conquista un rigore, molto discusso, per un tocco di mano di un giocatore in maglia rossa, proprio mentre era a terra. Il direttore di gara è irremovibile e indica il dischetto: Pierandrei non sbaglia. Il Barbara Monserra prova in tutti i modi a reagire, ma il gol non arriva.

Nicolò Scocchera