Arrivano in mostra le "Dissonanze" di Bruno Marchi e Giorgio Occhipinti

Due artisti in mostra alla Galleria Papini di Ancona. Sono Bruno Marchi e Giorgio Occhipinti, che fino al 16 aprile esporranno le loro opere sotto il titolo ‘Dissonanze’.

Il titolo, spiega la presidente Anna Maria Alessandrini, si spiega con il fatto che "lo scopo è di mettere a confronto due artisti che si esprimono in modalità del tutto differenti. Lo stile classicomoderno di Occhipinti, che dipinge ad olio su tela utilizzando esclusivamente la spatola, tecnica complessa e di effetto, si incontra con la pop art di Marchi, che si esprime attraverso un’arte informale con tecnica mista e collage. E’ questo lo spirito della Galleria Papini: presentare le tante sfaccettature dell’arte, le infinite modalità espressive scelte dagli artisti in base alla propria sensibilità e al proprio linguaggio. Solo analizzando le diversità possiamo arricchire le nostre conoscenze sull’arte".

Come spiega il curatore Michele Servadio, il concetto di dissonanza, utilizzato abitualmente in campo musicale, "trasposto semanticamente nel mondo dell’arte, indica un accostamento tematico audace e provocatorio che, grazie ad una disarmonia di opinioni, idee e sentimenti, genera nello spettatore una sensazione di sorpresa e spaesamento". La stessa suscitata dalla visione di opere così diverse come quelle di Marchi e Occhipinti. Orario di visita: dal giovedì alla domenica (tranne il 9 aprile) dalle ore 17.30 alle 19.30.