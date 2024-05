"Artigianato artistico e più Made in Marche"

Fiera San Ciriaco, immaginare un cambiamento o lasciare tutto così com’è? Secondo Marco Pierpaoli, segretario di Confartigianato Imprese Ancona-Pesaro Urbino per il futuro si può pensare a qualcosa di diverso, soprattutto alla luce del fatto che dal 2025 l’organizzazione potrebbe non essere più affidata alla società Blu Nautilus che ha gestito la fiera negli ultimi 30 anni ma con ogni probabilità sarà data alla multiutility Ancona Servizi (ex Mobilità&Parcheggi). "La fiera è un evento sempre molto atteso ad Ancona e dintorni – sottolinea Pierpaoli – magari per il futuro se gestita in house ci sarà la possibilità di contenere i costi e puntare ancora di più sull’indotto. Vedremo quali saranno le traiettorie evolutive, sicuramente le decisioni dovranno essere condivise con tutti gli attori coinvolti". E ancora: "Chi ha gestito la fiera negli ultimi anni ha sviluppato un know how che non sarà facile da tramandare, ecco perchè può essere l’occasione per introdurre anche delle novità significative. Riguardo la location ritengo che la passeggiata da mare a mare sia molto suggestiva e non andrei a cambiarla ma magari si può coinvolgere anche via 29 settembre per avere ancora più spazi. E’ un ragionamento da fare insieme agli operatori".

E anche sulla proposta merceologica il segretario di Confartigianato vorrebbe valutare la possibilità di dare più spazio all’artigianato artistico e alle produzioni Made in Marche. Ad ogni modo Pierpaoli si riserva di aspettare la fine dell’evento per tirare le dovute somme, consapevole del fatto che l’appuntamento con il patrono della città sia uno degli eventi clou per tutti i cittadini di Ancona e non solo.