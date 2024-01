Asilo nido Girotondo: "Ecco il restyling"

"È uno degli obiettivi qualificanti dell’amministrazione quello di incidere significativamente nella cura degli spazi e degli edifici pubblici attraverso puntuali interventi di manutenzione. Sono in via di completamento all’asilo nido Girotondo di via Bixio i lavori di sostituzione degli infissi per migliorare l’efficientamento energetico della struttura, che ospita una quarantina di bambini". Così dall’amministrazione sull’intervento finanziato con risorse Pnrr per 130mila euro. "La ditta a cui sono stati assegnati i lavori – aggiungono – ha rimosso i vecchi infissi e completato la messa in opera delle nuove finestre e porte. Ora sta ultimando la rifinitura con l’installazione delle cornici in alluminio. Mediante finanziamenti dedicati alla riqualificazione energetica, analoghi lavori sono stati effettuati alle palestre della Federico II e di via Asiago e al centro per l’infanzia Oasi. Previsti ulteriori interventi, a partire dalla scuola per l’infanzia Kipling e dalla primaria Perchi".