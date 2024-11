"Aspettando Re Lear", sul palco arriva Alessandro Preziosi

"Aspettando Re Lear" di Tommaso Mattei, con Alessandro Preziosi che firma anche la regia, fa tappa oggi al Teatro La Fenice di Senigallia nella stagione in abbonamento. Completano il cast dello spettacolo Nando Paone, la giovane attrice senigalliese Arianna Primavera, Roberto Manzi e Valerio Ameli. Le opere in scena sono di Michelangelo Pistoletto, le musiche di Giacomo Vezzani. Re Lear è una perfetta rappresentazione dell’umana condizione. Il re è l’incarnazione del patriarca, del monarca e della gloria dell’era europea. La sua morte mostra la caducità di quei sistemi di potere di cui i nostri personaggi ora abitano le rovine, come sprofondati nel vuoto. Lo spettacolo si concentra sul momento chiave della tragedia shakespeariana rappresentato dalla tempesta che colpisce Lear.