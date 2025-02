Assalito da un cane, muore un piccolo Cavalier King. Ferito il proprietario che cercava di difenderlo

"Siamo ancora sotto choc. I miei due cagnolini sono stati assaliti da un cane sciolto o meglio, si è accanito su uno di loro che è morto. Il mio compagno è caduto a terra facendosi male mentre cercava di salvarlo".

E’ in lacrime quella signora fidardense mentre racconta quanto accaduto nei pressi dell’ospedale di Castelfidardo. Il suo compagno stava passeggiando con i due cani al guinzaglio quando un altro cane di razza Akita, senza guinzaglio, si è accanito su uno dei due, Rocco, 13 anni di razza Cavalier king, uccidendolo. L’uomo ha cercato di difenderlo ma non ce l’ha fatta ed è caduto procurandosi lesioni per una prognosi di sette giorni accertata dall’ospedale di Osimo dove è stato accompagnato.

"Ha urlato aiuto e sono accorse alcune persone per aiutarlo. Per il nostro Rocco però non c’è stato nulla da fare – continua la proprietaria -. L’avevo preso poco tempo dopo la scomparsa di mio figlio avvenuta anni fa. Non posso credere che sia successa una cosa tanto crudele. Abbiamo chiamato i carabinieri e subito dopo ho affidato la pratica al mio avvocato. Non è possibile che cani di grossa taglia vaghino per la città, magari scappati da una casa con il cancello lasciato aperto. Andremo avanti nelle sedi opportune anche affinché fatti del genere non accadano più, sia nei confronti dei nostri animali che delle persone, di bambini magari che camminano indifesi".