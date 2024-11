Assalto al bancomat: i banditi lo fanno esplodere

Erano le 3.12 di sabato notte quando un boato ha svegliato i residenti di largo Augusto X 1944 a Corinaldo, dove è caccia alla banda di ladri che ha fatto saltare il bancomat della filiale di Banca Intesa San Paolo. Prima di agire, hanno chiuso la strada con delle fioriere, in modo da rendere più difficile l’accesso ai carabinieri intervenuti sul posto poco dopo l’accaduto.

L’esplosione ha devastato il dispositivo e causato gravi danni alla filiale. Per mettere a segno il colpo i banditi hanno utilizzato la ‘tecnica della marmotta’: con un trapano i malviventi preparano il campo di azione, poi, inseriscono un ordigno artigianale e lo fanno esplodere e a quel punto non resta che raccogliere le banconote e mettersi in fuga. Il bottino è ancora in corso di quantificazione.

I carabinieri hanno ascoltato alcuni testimoni e sono al vaglio i filmati delle telecamere di videosorveglianza. Come pure saranno verificate dai militari i filmati registrati dagli occhi elettronici del Municipio situato di fronte alla banca finita nel mirino dei ladri. Un’ondata di furti senza fine quella che ormai da settimane sta investendo la spiaggia di velluto ed il suo hinterland, senza risparmiare, oltre ad abitazioni, capannoni di imprese e addirittura chiese.

Ignoti hanno messo mano alla cassetta delle offerte della chiesa dei Santi Francesco e Lucia a Ostra. Una chiesa centralissima e molto frequentata dove ladri senza cuore hanno aperto la cassetta delle offerte e rubato solo le banconote. Le monete, forse perché troppo rumorose o per l’improvviso arrivo di un fedele, sono state lasciate nel fondo della cassettina. Ai poveri hanno lasciato le briciole, incuranti dei destinatari delle offerte donate dai fedeli, si sono allontanati facendo perdere le loro tracce. L’accaduto è stato denunciato ai carabinieri al lavoro per cercare di identificare la banda di ladri senza cuore.

Finti carabinieri si aggirano invece nel Comune di Barbara, a lanciare l’allarme sul social network Facebook è stato il sindaco Massimo Chiù ‘Avvisiamo la cittadinanza che nella nostra zona stanno girando dei finti carabinieri col tentativo di realizzare delle truffe. Invitiamo tutti a prestare la massima attenzione e segnalare subito le situazioni sospette’ – il testo dell’avviso – Nelle scorse settimane una coppia di sedicenti militari aveva messo a segno alcuni colpi nell’hinterland della spiaggia di velluto.