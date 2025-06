Assemblea Pd-Cic. Ci sarà anche Ricci

Assemblea pubblica, domani alle 21.15 alla Galleria delle Idee di via Bixio, organizzata dai gruppi consiliari Pd e Cittadini in Comune: "Sarà un momento di riflessione collettiva, un punto di partenza per la costruzione di una visione alternativa della nostra città. Sarà l’occasione per confrontarci, per un dibattito aperto che coinvolga cittadini e cittadine, che dia il giusto spazio alla nostra comunità e una prospettiva di sviluppo del nostro territorio – scrivono i dem –. Insieme alla lista civica Cic, a varie realtà del nostro territorio, rilanciamo con un’assemblea il processo partecipativo". Oggi, a proposito di Pd, è attesa la visita del candidato governatore Matteo Ricci, che farà tappa anche a Morro d’Alba, Belvedere Ostrense e Ancona.