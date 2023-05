Astea mette mano ai sottoservizi fino all’Abbadia "Necessari, ci sono stati lavori su molte tubature"

E’ stato pubblicato l’avviso di gara da parte di Astea spa, con scadenza 24 giugno, per effettuare il rinnovo dei sottoservizi da via don Sturzo a via Flaminia I fino all’Abbadia, con conseguente ripristino successivo del manto stradale. L’importo complessivo dei lavori a carico di Astea è di 780mila euro. L’intervento riguarderà sia la condotta di trasporto tra il serbatoio di Largo Trieste e i serbatoi di Abbadia sia quella di distribuzione lungo via Flaminia I. "E’ necessario perché Astea ha dovuto svolgere numerose riparazioni su entrambe le tubazioni e ritiene ormai urgente il rinnovo, propedeutico anche al ripristino della pavimentazione stradale – spiega il sindaco Simone Pugnaloni -. L’elevato traffico che insiste sulle arterie interessate rende gli interventi di riparazione difficoltosi, sia dal punto di vista esecutivo (scavi su sede stradale) che della sicurezza degli operatori e dei mezzi circolanti". Il cronoprogramma prevede un intervento in diversi step. Il primo da inizio settembre nel tratto di via Flaminia I fra la rotatoria della Gironda e il bivio per Abbadia. Per circa due mesi si potrà percorrere la provinciale 25 a senso unico direzione Osimo Stazione e non sarà possibile salire dalla Sbrozzola per immettersi in via Flaminia I.