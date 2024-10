Ats 13, non ci sarà l’accorpamento

Scongiurato il rischio di un accorpamento dell’Ats 13 di cui Castelfidardo fa parte, nell’Ambito di Ancona e Falconara. L’assessore ai Servizi sociali Andrea Marconi ha partecipato e manifestato le istanze del territorio all’incontro tecnico-operativo che si è svolto martedì scorso. La convocazione del Dipartimento Salute della Regione Marche poneva all’ordine del giorno due punti di cruciale importanza: la ricognizione e valutazione delle strutture sanitarie ai fini dell’adeguamento alla legge antisismica e antincendio e l’attuazione delle disposizioni in materia di riduzione degli ambiti territoriali sociali. "Per il Centro diurno Arcobaleno, il nostro ufficio tecnico ha provveduto alla messa a norma in tempi non sospetti e rientra nel 30 per cento delle strutture su cui non è necessario alcun intervento - spiega l’assessore -. Quanto alla riorganizzazione del servizio sanitario, la Regione (recependo l’indicazione legislativa nazionale che spinge verso l’accorpamento) ha sondato gli umori del territorio. Avevamo già inviato una lettera di formale protesta perché il nostro Ambito funziona bene ed un’eventuale fusione con Ancona e Falconara sarebbe stata fortemente penalizzante".