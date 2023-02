SASSOFERRATO

Quarantenne vede un Bimby a prezzo allettante in rete, contatta la presunta proprietaria versa la caparra ma viene truffato. Ancora una truffa partita da una vendita on line ma i carabinieri di Sassoferrato, ieri, hanno denunciato per truffa una cinquantenne nata e residente nel Lazio, già nota. Vittima un quarantenne di Sassoferrato che voleva acquistare da lei un robot da cucina Bimby di ultima generazione. L’uomo, dopo aver visto un affare molto vantaggioso su un sito specializzato, ha deciso di contattare la donna per una veloce trattativa per acquistare questo elettrodomestico. Ha così fermato subito l’"affare" versando sulla Postepay indicata da quella che pensava essere la venditrice del robot una caparra di 50 euro. Il quarantenne poi le ha telefonato per informarla che aveva in tanto effettuato questo primo versamento, ma la donna non ha mai risposto al cellulare, così, insospettitosi, l’uomo non ha proceduto con ulteriori versamenti e si è recato dalle forze dell’ordine per sporgere denuncia. I carabinieri di Sassoferrato dopo lunghe indagini informatiche hanno identificato e denunciato la donna, una cinquantenne laziale, per truffa.