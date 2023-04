Attività ed eventi, il Parco Zoo ruggisce

Entra nel vivo la stagione del Parco Zoo Falconara che proprio ad aprile proporrà un programma ricco di eventi per offrire ai visitatori, grandi e piccini, un’ampia gamma di attività per imparare a conoscere il mondo degli animali ed approfondire i tanti aspetti legati alla tutela della biodiversità e alla salvaguardia delle specie a rischio. Per ogni sabato del mese sono stati calendarizzati incontri con le biologhe del giardino zoologico marchigiano, che guideranno il pubblico in un viaggio alla scoperta degli okapi (alle 11), dei grifoni (alle 16) e dell’ippopotamo (alle 17). Nelle domeniche, invece, torneranno alle 14 presso l’Aia del Contadino gli attesi appuntamenti con le interviste: momenti di sensibilizzazione sulla salvaguardia dell’ambiente e originali sketch, attraverso i quali lo staff didattico-scientifico fingerà di dialogare con un animale per svelarne caratteristiche e abitudini.

A partire da questo fine settimana, la domenica e nei giorni festivi sarà attivo anche l’Angolo Casa Natura, l’area interna al Parco Zoo Falconara dedicata alle famiglie. Dalle 14.30 alle 18.30 i bambini potranno divertirsi con il face painting e trovare risposta alle tante curiosità sugli animali attraverso l’osservazione di numerosi reperti.