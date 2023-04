Aumenta la Tari (di poco) e volano stracci: "E la Simonella dov’è?"

Ultima seduta del Consiglio comunale prima delle elezioni amministrative di metà maggio: in aula volano gli stracci bagnati tra maggioranza e opposizione, soprattutto tra la sindaca Valeria Mancinelli, il presidente del consiglio, Tommaso Sanna, e i consiglieri di centrodestra. Ci si aspettava una chiusura del genere in fondo e c’è mancato poco che arrivassero i provvedimenti da parte dello stesso Sanna nei confronti di Daniele Berardinelli (Forza Italia), il più acceso: "Per fortuna che tra qualche giorno ce la leviamo di torno la sindaca migliore del mondo" ha detto. La Mancinelli ha replicato "ognuno si sfoga come vuole" e poi diretta ai consiglieri di opposizione di sinistra "ecco la futura classe dirigente che vi troverete". In mezzo le dispute sui numeri e sulle percentuali della raccolta differenziata tra Maria Grazia De Angelis (Fratelli d’Italia) e Mirella Giangiacomi (Pd) che si sono ‘affrontate’ ad alta voce in mezzo all’auditorium della Mole, le proteste di Antonella Andreoli (Lega). E poi i faccia a faccia tra la stessa Mancinelli e un piccato Arnaldo Ippoliti a cui la prima cittadina si era rivolta affermando che "se non capisce il significato di ‘Accordo quadro’ c’è poco da discutere" affrontando il tema dei contratti legati alle opere finanziate coi fondi del Pnrr. In mezzo a questo bailamme ha fatto ancora più rumore l’assenza dell’assessore uscente Ida Simonella, nonostante le ultime delibere riguardassero proprio la sua materia, il bilancio. Un’assenza che non è passata inosservata.

La Simonella ha partecipato ad alcune iniziative elettorali invece di essere in aula per l’ultima volta nella legislatura, lasciando la copertura dei provvedimenti consiliari alla sindaca, competente e legittimata certo. Le critiche però sono piovute lo stesso: "La candidata a sindaco del centrosinistra non si fa trovare presente per l’ennesima volta in Consiglio comunale, né in Commissione, da mesi, ma continua a chiedere il suo lauto stipendio da assessore _ è l‘attacco di Berardinelli _. Intanto ecco l’ennesimo aumento della TARI come regalo d’addio della sindaco Mancinelli e dell’assessore Simonella. Il Comune di Ancona dal 2012 non è riuscito a rispettare gli obblighi previsti dalla legge nazionale sulla percentuale di differenziata del 65%. Da sottolineare il tentativo patetico della Mancinelli di svicolare alla mia domanda sulla percentuale raggiunta, parlando di ‘Circa il 65%’ quando in realtà è poco più del 64%". Dati e tabelle alla mano, la Tassa per i rifiuti (che di fatto copre il servizio di raccolta urbana, con annessa differenziata) nell’esercizio 2023 aumenterà dello 0,6% rispetto all’ammontare dell’esercizio 2022. Si tratta dunque di pochi euro. Gli ultimi provvedimenti votati ieri hanno riguardato la variazione di bilancio di 1,3 milioni di euro, presi dai fondi comunali, a causa dell’aumento dei prezzi per la realizzazione del piano delle opere pubbliche e il rendiconto della gestione 2022. La prima è una proposta della giunta al consiglio, la seconda una delibera urgente da votare e approvare prima della scadenza del mandato.